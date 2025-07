L'Inter è in trattativa con l'Atalanta per Lookman, ma non sempre il tecnico potrà schierare tre attaccanti nel reparto offensivo

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, "Con Lookman, uno dei rari dribblomani che crea sempre superiorità (in velocità), la distanza dal Napoli sarebbe meno netta. Ma un paio di interrogativi sono inevitabili. Uno: in quante partite l’Inter potrebbe permettersi tre giocatori così offensivi? Due: e se l’atalantino preludesse alla vendita di Thuram? In ogni caso, il nuovo sistema che ha in mente Chivu prevede due trequartisti: uno offensivo (Thuram o Lookman), l’altro più equilibratore. Mkitharyan è il candidato, ma Frattesi potrebbe superarlo a sinistra per tanti motivi: età, voglia di rivincita, facilità di incursioni in area, senso del gol da centravanti. Spalletti in Nazionale lo vedeva mediano e avanzava Barella. Quando Frattesi era andato all’Inter, però, aveva precisato: «Ho scelto la squadra che mi fa giocare a tre: sono una mezzala». O, in una credibile variazione sul tema, una mezzala-trequartista".