Inter, non solo corsa e fisicità: fascia e gol, Dumfries mai così decisivo

C’è un volto nuovo nell’Inter di questa stagione, e non solo per le prestazioni sul campo: Denzel Dumfries, da sempre icona del broncio, si sta lasciando andare a qualche sorriso. Un dettaglio non da poco in un’annata in cui tutto sembra girare nel verso giusto per l’esterno olandese, capace di imporsi come mai prima d’ora. Con gol, leadership e un rendimento al top, Dumfries è diventato un pilastro per Simone Inzaghi, che lo gestisce con attenzione ma sa di poter sempre contare sulla sua spinta instancabile.