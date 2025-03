“La migliore annata di sempre sia in termini di efficacia sia a livello di continuità. L’Inter si gode un Denzel Dumfries inarrestabile, ormai padrone della corsia destra e sempre nel vivo delle partite come del resto è emerso anche martedì sera nel ritorno di Champions contro il Feyenoord. Il rimando a quella sfida non è casuale perché l’olandese, nonostante la qualificazione non sia mai stata in bilico, è rimasto al centro della scena per tutti i 90 minuti senza dare nulla per scontato. Anzi, si è reso pericoloso in più occasioni anche per onorare fino in fondo il privilegio di aver messo per la prima volta la fascia di capitano al braccio. Un ulteriore pieno di autostima per un giocatore che può continuare a essere un prezioso grimaldello negli ingranaggi di Inzaghi, soprattutto alla luce dell’imminente rush finale di stagione con tre fronti aperti tra Serie A, Champions e Coppa Italia aspettando il Mondiale per Club.