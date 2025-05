L'Inter ha superato a pieni voti il tour de force a cui è stata sottoposta da mesi. Dopo tante partite giocate ad altissima intensità, soprattutto in Champions League, ci sono nella rosa alcuni giocatori spremuti e che avranno bisogno di riposo. "Il gruppo è guidato da Thuram, Bastoni e Mkhitaryan. L’attaccante non è al top della forma e s’è visto anche martedì, pur dentro una partita in cui comunque è riuscito ad essere decisivo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Ha bisogno di ritrovare lo spunto, in diverse fasi del match è apparso appannato. Bastoni e Micki poi sembrano aver pagato più degli altri lo sforzo col Barcellona e dovrebbero entrambi saltare l’impegno di Torino: oggi si capirà di più, Inzaghi deve valutare bene perché sono pedine fondamentali. Andranno gestite, da qui alla sfida di Como, anche le energie di Dimarco e Dumfries. L’olandese, in maniera particolare, al Monjuic aveva ritrovato una maglia da titolare dopo un mese e mezzo: ora è giusto rallentare. Come pure per Acerbi: probabile vederlo con la Lazio, non con Torino e Como".