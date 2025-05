In programma nel penultimo turno di campionato incroci suggestivi con in palio punti probabilmente determinanti per diversi obiettivi

Napoli e Inter scenderanno in campo domani per vincere e sperare. Perché non basterebbe agli azzurri portare a casa da Parma un bottino pieno per festeggiare già lo scudetto, così come ai nerazzurri un risultato pieno contro la Lazio non garantirebbe da solo il primato in classifica. Toccherà anche gettare un orecchio a vicenda su ciò che in contemporanea accadrà sull'altro campo, sperando che reciproche vecchie conoscenze possano dare il loro contributo.