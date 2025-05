L'Inter non potrà pensare solo alla Champions e alla finale col Psg. La squadra di Inzaghi aha accorciato in classifica e ora il tecnico dovrà gestire al meglio tutte le forze a disposizione in queste ultime gare.

"Nonostante i tanti cambi per far rifiatare i big, così come era successo contro il Verona, l’Inter non ha fallito la sua missione a Torino. L’impegno della finale di Champions rimane la partita per eccellenza, ma la formazione interista si è dimostrata più forte di qualsiasi insidia in quella che era la 56ª fatica stagionale. Simone Inzaghi ha raggiunto le 150 panchine con i nerazzurri in Serie A e allo stesso tempo - dopo Nils Liedholm con Roma e Milan - è diventato il secondo allenatore capace di vincere almeno 100 gare con due diverse squadre in Serie A tra Inter e Lazio", analizza il Corriere dello Sport.