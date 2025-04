"L’Inter sta in Europa come un vascello dentro le tempeste, ama battagliare con le onde grosse. Per la decima volta è entrata nelle favolose quattro della Coppa dei Campioni/Champions League. Contro il Barcellona partirà alla pari, non sarà facile neppure per Lewandowski, Yamal e compagni scrollarsi di dosso questa squadra allo stesso tempo rotonda e quadrata, tignosa ed essenziale. Il Bayern dominante può prendersela solo con se stesso per i due gol subiti su corner nel giro di tre minuti, il “blackout” dell’eliminazione".