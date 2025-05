"Proprio perché il Var è uno strumento di giustizia ormai imprescindibile, bisogna impegnarsi per usarlo allo stesso modo su ogni campo e lungo tutta la stagione. Così non è stato quest’anno, motivo per cui l’Inter si è infuriata. Il famoso tocco di mano di Baschirotto o quello dimenticato di Delprato in Inter-Parma sono episodi gestiti in modo diverso rispetto a quello di Bisseck. E si sommano con gli errori nelle sfide a Bologna (la rimessa laterale battuta 20metri più avanti) e Roma (il rigore non assegnato a Bisseck, sempre lui) che potevano valere 2 punti in più, proprio quelli necessari all’Inter per essere davanti al Napoli".