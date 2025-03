Il giorno dopo la grande vittoria sul campo dell'Atalanta, il Giornale analizza la prestazione dell'Inter trascinata dai gol di Carlos Augusto e del solito capitan Lautaro. "Chissà se sia una vittoria decisiva l’ottava consecutiva contro l’Atalanta, in fondo il campionato è ancora pieno di insidie. Però l’Inter esce da Bergamo con la certezza che non ci sono ostacoli che possono abbatterla, e con tre punti di vantaggio sul Napoli che sembrano oro. Il coro è unanime: Carlos Augusto parla di vittoria di squadra (“Siamo stati cattivi e concentrati”), Lautaro Martinez aggiunge una promessa: “In settimana abbiamo preparato bene la partita e siamo riusciti a recuperare energia. Sarà difficile, ma lotteremo per tutto”.

"E il segreto, alla fine, lo racconta Yann Sommer: “E’ un passo importante, però abbiamo ancora nove partite: la serie A è tosta e dovremo giocare sempre così. Di sicuro comunque è un segnale anche per noi importante: fare una gara del genere, con energia, senza lasciare tante occasioni, fa la differenza ed è importante per la testa. E’ chiaro che abbiamo visto il pareggio del Napoli, ma noi prepariamo i match sempre allo stesso modo. La parata su Pasalic? Ero messo bene, sono contento che il timing era giusto, è bastato un passo indietro. Ed anche il dualismo con Josep Martinez può far solo bene: siamo un grande club, è importate avere portieri dello stesso livello. Quando ha dovuto sostituirmi non era semplice per lui entrare dopo tanta panchina: l’ha fatto bene, ed è questo che fa la differenza”.