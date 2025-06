L'Inter si prepara a esordire al Mondiale per Club contro il Monterrey: appuntamento mercoledì notte, alle ore 3 italiane

Alessandro Cosattini Redattore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 12:32)

L'Inter si prepara a esordire al Mondiale per Club contro il Monterrey: appuntamento mercoledì notte, alle ore 3 italiane. Così il Corriere dello Sport si sofferma sulle possibili scelte di formazione di Cristian Chivu:

Primo allenamento americano — "Ieri i nerazzurri hanno svolto il primo allenamento negli Stati Uniti, presso il campus dell'Università della California, ma il gruppo non è ancora al completo visto che i nazionali inizieranno ad arrivare soltanto oggi. Gli azzurri Barella, Bastoni e Dimarco invece godranno di un paio di giorni di riposo, avendo risposto alla chiamata dell’Italia subito dopo la finale di Champions. Nella prima partita sarà molto difficile vedere all’opera almeno quattro elementi, fermati nei giorni scorsi da alcuni problemi fisici ossia Calhanoglu, Bisseck (rischia di saltare almeno le prime due gare), Pio Esposito e Zielinski. Tutti saranno rivalutati dallo staff medico in questi giorni per un aggiornamento sulle loro condizioni e sui tempi di recupero.

Le scelte A stretto giro Chivu dovrà valutare anche come sostituire Calhanoglu in regia per l’esordio, dal momento che il turco è sempre stato il punto nevralgico del gioco interista. Il nuovo allenatore dovrà decidere se schierare Asllani titolare oppure se adattare un altro giocatore, per esempio Barella. Sarà molto difficile farlo con Zielinski per la prima partita, visto che il polacco lamenta un fastidio al polpaccio dopo l’ultima partita giocata con la sua nazionale. Di certo Chivu vorrà sperimentare tutte le situazioni possibili, anche per avere dei riscontri in chiave mercato, alla luce del fatto che alcune pedine potrebbero partire come lo stesso Asllani.

L'esordio — All’esordio di martedì prossimo contro i messicani del Monterrey (la notte del 18 giugno in Italia), l’Inter indosserà la maglia da trasferta annunciata ieri dal club in collaborazione con la Nike. La casacca sarà bianca, con alcuni rimandi ai colori tradizionali, e avrà il motto “Brothers and Sisters of the World” stampato all’interno del colletto. Invece quella nerazzurra si vedrà in occasione della seconda partita, prevista il 21 giugno contro gli Urawa Reds, come annunciato la scorsa settimana", si legge.