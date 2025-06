Dopo aver esordito nel Mondiale per Club contro il Monterrey sfoggiando la maglia da trasferta, l'Inter affronterà i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds con classica divisa nerazzurra in versione 2025/26. Lo conferma il Corriere dello Sport: "Ieri la squadra agli ordini di Chivu ha sostenuto un allenamento al mattino e poi è volata in direzione Seattle, distante circa 2 ore 45 minuti da Los Angeles in aereo. Dopo la seconda maglia utilizzata contro il Monterrey, domani e poi contro il River Plate (sempre a Seattle) Lautaro e compagni sfoggeranno la nuova prima maglia per la stagione 2025/26, tornando al più classico nerazzurro".