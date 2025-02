TS – Inter, prima il Feyenoord. Poi comunque una bella gatta da pelare

Prima la sfida contro il Feyenoord e c'è solo quella nella testa di Simone Inzaghi che guarda sempre una partita per volta. Ma sulla sua strada, se dovesse lanciare l'Inter oltre l'ostacolo degli olandesi, il tecnico troverà sicuramente una squadra tedesca. Una è il Bayer Monaco e l'altra è il Bayer Leverkusen che gli ha inflitto l'unica sconfitta ai gironi. "Alonso - spiega TuttoSport - si sarebbe aspettato un ottavo di finale un po' più agevole rispetto a quello contro il Bayern. Ma l'alternativa era il Real. Per cui, tutto sommato è possibile che qualche sorriso sul volto dei campioni di Germania in carica si sia stampato".

A proposito delle possibili rivali sul cammino dei nerazzurri il quotidiano torinese non incoraggia: "Una cosa è certa: chiunque dovesse andare ai quarti, per l’Inter sarebbe una bella gatta da pelare. Il crash test contro il Bayer nella League Phase non è finito benissimo: 1-0 per i tedeschi alla BayArena con gol nel finale dopo una partita quasi sempre controllata da Xhaka e compagni. Col Bayern invece i nerazzurri hanno giocato nella fase a gironi dell’inverno 2022, perdendo andata e ritorno per 2-0".