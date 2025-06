La dirigenza nerazzurra punta con decisione sullo spagnolo del Como per l'eventuale sostituzione del proprio tecnico

Fabio Alampi Redattore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 08:34)

L'Inter non vuole farsi trovare impreparata: la dirigenza nerazzurra nella giornata di oggi si confronterà con Simone Inzaghi per capire se esistono possibilità per andare avanti insieme, ma nel frattempo sta valutando diversi allenatori nel caso in cui si dovesse ripartire con un nuovo corso. Il nome in cima alla lista è quello di Cesc Fabregas, tecnico emergente e reduce da un'ottima stagione alla guida del Como.

Le parti, come scrive il Corriere dello Sport, hanno già avuto un primo contatto: "Se non sarà più Inzaghi, allora toccherà a Fabregas. Almeno questo è il piano del club nerazzurro. Oggi, in ogni caso, sarà il giorno della verità, visto che andrà in scena il confronto decisivo tra l'allenatore piacentino e la dirigenza nerazzurra. Tuttavia, nelle ultime ore c'è stato un contatto diretto con il tecnico spagnolo. Arrivati a questo punto, si tratta di un segnale inequivocabile: è lui il prescelto in caso di divorzio da Inzaghi. Attenzione, Cesc non ha ancora detto sì. Ma, comunque, non ha chiuso la porta, anzi. A differenza di quanto accaduto con Bayer Leverkusen e, più recentemente, con la Roma".

"Dicevamo di Fabregas: solo la prospettiva di accomodarsi sulla panchina interista può spingerlo ad alzarsi da quella del Como. Non sarebbe, comunque, scontato. La sensazione, infatti, è che anche Fabregas chieda qualche garanzia. Di che tipo? Va bene lavorare sui giovani, è già abituato ed è anche uno de motivi per cui viene apprezzato. Ma per lui sarà importante anche avere a disposizione un gruppo in grado di "interpretare" il suo calcio. Non si tratta soltanto di modulo, visto che, seppur saltuariamente, l'allenatore catalano ha già utilizzato la difesa a 3. Pur ammirando l'identità dell'Inter inzaghiana, infatti, il suo Como aveva un modo differente di stare in campo. In aggiunta, forte anche del fatto di essere azionista della società lariana, è abituato a dare la sua impronta al mercato. Probabile, quindi, che si aspetti di poter partecipare anche in nerazzurro".