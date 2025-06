Un occhio al capitolo allenatore, un altro al mercato: in casa Inter si sta programmando già da tempo la prossima stagione, e in queste ore tutto ruota intorno al futuro di Simone Inzaghi . In caso di addio, il primo nome sulla lista è quello di Cesc Fabregas. Un profilo giovane, emergente, che farebbe scattare in maniera naturale un collegamento con Nico Paz, gioiellino argentino lanciato a Como e seguito per mesi proprio dalla dirigenza nerazzurra.

La Gazzetta dello Sport parla di questo possibile scenario: "E se nel viaggio da Como a Milano Cesc Fabregas venisse seguito anche dal gioiellino Nico Paz? Il 19enne talento mancino è stato lanciato in maniera poderosa dallo stesso tecnico catalano, ma è protetto dalla società che gestisce il suo cartellino: il Real Madrid, non l'ultimo d'Europa. Gli spagnoli non vogliono perdere il controllo su Nico e per questo la possibilità di un passaggio in nerazzurro è piuttosto complessa, anche nel caso di possibile recompra per Florentino Perez. Mentre il Como è in pressing con il Real Madrid per avere il talentino in prestito un'altra stagione in più, indipendentemente dalle presenza o meno di Fabregas in panchina".