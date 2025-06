L’Inter e Cesc Fabregas sono sempre più vicini. I contatti proseguono serrati e ormai si attende solo il via libera del Como

Gianni Pampinella Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 13:06)

L’Inter e Cesc Fabregas sono sempre più vicini. I contatti proseguono serrati e ormai si attende solo il via libera del Como per ufficializzare un matrimonio che sembra già scritto. "L'Inter e Cesc Fabregas sono promessi sposi, ma Mirwan Suwarso, presidente del Como, sta vestendo i panni del “Don Rodrigo” e, tramite i suoi sottoposti, continua a mantenere la barra dritta, come già fatto con Bayer Leverkusen e Roma".

"Il fatto che Fabregas abbia organizzato un incontro (si sussurra carbonaro) con Piero Ausilio, rafforza l’idea che arriverà il sospirato sì. Ieri a Londra è stata una giornata febbrile anche perché l’Inter, vista l’imminente partenza per il Mondiale per club, ha la necessità di chiudere entro domani la partita per l’allenatore", sottolinea Tuttosport.

"Fabregas è il prescelto perché, nonostante sia ai primi passi in panchina, ha dimostrato di avere il phisique du role dei grandi oltre che un profilo internazionale che non guasta per un club che ha disputato due finali di Champions League negli ultimi tre anni. Le parole di Suwarso al convegno londinese tenutosi però in mattinata fanno capire quanto sarà impegnativo il lavoro delle diplomazie. Però, il fatto che Cesc abbia detto sì alla proposta dell’Inter aiuta a pensare positivo".

(Tuttosport)