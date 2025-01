"Dopo il 28 aprile 2022, quando l’Inter ci rimise uno scudetto, un recupero contro il Bologna non sarà mai una partita normale. E anche se la squadra nerazzurra oggi è più forte di allora, e il pari di ieri non è la sconfitta di tre anni fa al Dall’Ara, in qualche modo la storia si ripete. I rossoblù hanno messo in luce i limiti della squadra di Inzaghi, finora ben celati dalle tante vittorie. Come in finale di Supercoppa, l’Inter si è di nuovo fatta riacciuffare nella ripresa, dopo non essere riuscita a chiudere la partita quando ne ha avuto l’occasione. Un regalo nella corsa scudetto al Napoli e all’Atalanta", analizza La Repubblica.