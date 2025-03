La Stampa – Inter a +4 in attesa del Napoli, ma che fatica

"L’Inter imita il Milan a poche ore di distanza". Così il quotidiano La Stampa parla della vittoria nerazzurra in rimonta sul Monza per 3-2. Stesso risultato di Lecce-Milan, pure i rossoneri hanno vinto in rimonta. "Una rinascita che vale un’altra giornata da capolista ed evita un risultato impensabile contro il Monza ultimo in classifica. I brianzoli non vincevano in campionato dal 13 gennaio