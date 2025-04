Aprile si annuncia come un mese decisivo per Inter e Napoli, impegnate in una serrata corsa al vertice del campionato tra incontri cruciali e un calendario fitto di appuntamenti. Le due squadre si troveranno sulla via Emilia, con i nerazzurri che affrontano il Parma e i partenopei il Bologna, in una doppia sfida che potrebbe risultare determinante per il prosieguo della stagione.