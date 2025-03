"Il momentaneo passivo di due gol con il Monza, sabato a San Siro, diventa l’antidoto migliore per evitare cali di tensione dell’Inter questa sera nel ritorno casalingo degli ottavi di Champions League con il Feyenoord, a sei giorni dalla vittoria per 2-0 a Rotterdam". Il quotidiano La Stampa racconta così l'attesa per la gara contro il Feyenoord, a partire dalle parole di Inzaghi alla vigilia. «La partita col Monza ci ha dimostrato che, se non teniamo alta la concentrazione, tutte le gare sono complicate. Non dovremo fare calcoli sul doppio vantaggio», ha detto in conferenza.