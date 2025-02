"Innanzitutto, la differenza è nel valore della squadra in sé: avrà pure eliminato il Diavolo, ma il Feyenoord è un passo indietro al Psv, non solo in patria. Ha venduto il centravanti-totem Gimenez agli arci-rivali dell’Inter, dovrà rinunciare ancora al capitano Quinten Timber, ko al ginocchio, senza contare il minestrone in panchina: si è qualificato a sorpresa col traghettatore Pascal Bosschaart, ma pare che ora sia arrivato il momento del ritorno a casa di Robin Van Persie in versione allenatore. Il Psv di Perisic, nemesi della Juve ed ex interista andato via sbattendo la porta, ha più profondità e talento sparso, a partire dal folletto Noa Lang che Thiago Motta ricorderà a lungo. Insomma, ad Eindhoven ci sarebbe un rivale più ostico in partenza e, non bastasse, lì l’Inter si infilerebbe nel lato più complicato del tabellone. In caso di passaggio del turno proprio contro il Psv, per Inzaghi ai quarti ci sarebbe la vincente della sfida tra la macchina infernale di Ancelotti e una squadra sorteggiata tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Per il Cholo Simeone, dunque, la possibilità di una doccia gelata dopo aver passato il maxi-girone senza scocciature aggiuntive: potrebbe rigiocare immediatamente il derby di Madrid, e come sia finita nelle due vecchie finali è storia nota".