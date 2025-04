Inter e il finale di stagione: Inzaghi se la gioca con la forza del centrocampo

"Barella, che domani a Parma non gioca per squalifica, viaggia ad alto livello da inizio stagione, ma i due pistoni stranieri del motore nerazzurro, fra infortuni (Calhanoglu) e logorio fisico (36 anni, Mkhitaryan) fino a un mese fa erano le controfigure dei giocatori visti l'anno scorso. E se il centrocampo gira a pieno regime, l'Inter può fare finta che vada tutto bene anche in attacco. Aspettando che i bomber tornino a picchiare sulle porte avversarie, Inzaghi se la gioca con la forza del centrocampo, per un finale di stagione da tutto o niente, o anche solo da qualcosa, ché poi non è che se non arriva il triplete, dovrà per forza esserci delusione".