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Domani a San Siro ad assistere a Inter-Fiorentina ci sarà anche Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Un'occasione per visionare i tanti (ner)azzurri presenti in campo, come scrive il Corriere dello Sport:

Getty Images

"Domani in tribuna a San Siro, per assistere a Inter-Fiorentina, ci sarà anche Roberto Mancini. Saranno occhi interessati quelli del ct azzurro, visto che sia tra i nerazzurri sia tra i viola sono diversi gli italiani nel giro della Nazionale".

"Nelle ultime convocazioni, le prime del secondo ciclo di Mancini, c’erano Barella, Bastoni e Pio Esposito, con Dimarco che è rimasto a casa per recuperare da un guaio al ginocchio. Del gruppo di Vanoli c’era il solo Fagioli ma ttenzione anche a Ndour, protagonista con l’U21, e a Gnonto, lanciato nella Nazionale maggiore proprio da Mancini quando aveva solo 18 anni".

(Fonte: Corriere dello Sport)