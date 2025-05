"La sensazione è che il domino delle panchine inizierà non prima della prossima settimana quando Inzaghi, verosimilmente martedì 3, incontrerà la dirigenza interista per fare il punto e decidere il futuro: accettare la montagna di quattrini dell’Al Hilal o rimanere in nerazzurro? Italiano, Fabregas e Allegri, se libero, i nomi su cui scommettere per la pesantissima eredità", scrive il Corriere della Sera.