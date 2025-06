Per l'Inter di Chivu è arrivato il giorno dell'ottavo di finale del Mondiale per Club: i nerazzurri affronteranno a Charlotte i brasiliani del Fluminense, e in North Carolina c'è grande apprensioni per le possibili condizioni meteo, anche alla luce di quanto successo durante Benfica-Chelsea, con la gara interrotta a 4 minuti dalla fine e fatta ripartire due ore dopo.

Repubblica spiega quali regole possono venire applicate: "Le previsioni del tempo in North Carolina sarebbero l'incubo di ogni gestore di stabilimento balneare. Sembra piova sempre e non piove mai. «E chi lo sa? Lo vedete anche voi com'è il tempo qui …», rispondeva laconico il meteorologo del Bank of America Stadium, quando sabato sera gli si chiedeva del clima atteso per oggi, giorno della sfida fra Inter e Fluminense negli ottavi del Mondiale per club. A consigliare prudenza allo scienziato, lo spettacolo appena concluso: la partita fra Chelsea e Benfica durata 4 ore e 38 minuti, fra tempi supplementari e lunga sospensione per allerta meteo. In caso di fulmini a meno di 10 chilometri, la partita si ferma. Vige la regola "del 30-30": stop per almeno 30 minuti dopo l'ultimo tuono percepito, che piova o meno. Anche per oggi, come per tutti i giorni da una settimana, sono previsti fulmini e saette".