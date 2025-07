In attesa dell'ufficialità nei prossimi giorni, l'Inter Under 23 si raduna oggi ad Appiano per l'inizio del ritiro agli ordini di Vecchi

Marco Macca Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 15:46)

In attesa dell'ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni, l'Inter Under 23 si raduna oggi ad Appiano per l'inizio del ritiro agli ordini di Stefano Vecchi.

Come scrive Il Giorno, la nuova formazione nerazzurra è molto ambiziosa in vista del campionato di Serie C:

"Sulla carta è una formazione ambiziosa, che si giocherà le sue carte non solo per far bene, ma anche per provare a salire di categoria. L’allenatore conosce l’ambiente, in C ha fatto benissimo (in curriculum anche una storica promozione con la Feralpi Salò) e avrà in mano diversi talenti che hanno vinto a livello giovanile, più altri con già un anno di prima squadra alle spalle".

(Fonte: Il Giorno)