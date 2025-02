Per il quotidiano, sabato l’Inter si presenterà allo stadio Maradona con la formazione migliore: Pavard, Acerbi e Bastoni comporranno la linea difensiva davanti a Sommer; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco agiranno a centrocampo, mentre in attacco tornerà la coppia Lautaro-Thuram dal primo minuto.

Per quanto riguarda la partita di domani contro la Lazio, il principale dubbio riguarda Lautaro Martinez. Con Thuram e Correa indisponibili, gli attaccanti a disposizione sono tre: Lautaro, Taremi e Arnautovic.

Inoltre, in caso di pareggio al 90’, si andrebbe direttamente ai rigori. La logica suggerisce che il tandem offensivo iniziale possa essere formato da Taremi e Arnautovic, già impiegati insieme in Europa in un paio di occasioni.