Una prova da squadra matura e forte. Nella trasferta più complicata, l'Inter certifica di avere ritrovato la forma migliore nel momento cruciale della stagione. I nerazzurri hanno dominato l'Atalanta e portato a Milano tre punti meritati. "L'Inter prova lo scatto da scudetto salendo sull'ottovolante chiamato Atalanta. Ottava vittoria di fila con la squadra di Gasperini che così si sfila dalla corsa al titolo. Impossibile coltivare ambizioni per una Dea che nel 2025 non ha ancora vinto in casa. I campioni d'Italia sono una grande squadra: forte ma anche cinica nello sfruttare gli episodi", si legge sul Giornale.