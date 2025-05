"Sabato San Siro ha solo schiarito la voce roca, come una rockstar davanti allo specchio, poi domani si va in scena. La sfida col Verona è stata solo un noioso ponte verso il Barcellona perché questa semifinale di Champions è il concerto della vita, bramato e sognato. Un intero popolo è già in cammino, conta ormai ore, minuti, secondi che separano dal primo riff di chitarra. Lo stadio, ripulito finalmente da qualsiasi sciopero del tifo, sarà un fattore in questa partita storica. Qui l’Inter si è presa eroiche finali di Coppa Campioni, ha ripreso per i capelli qualificazioni disperate e pure ha festeggiato una Uefa. Negli ultimi anni il Meazza è diventato perfino più decisivo per le sorti nerazzurre. Almeno quando c’è stata di mezzo la Champions League, l’Inter di Inzaghi ha sempre eretto un muro domestico che nessun rivale ha mai infranto. L’ultima a riuscirci è stata il Bayern in versione carrarmato l’1 novembre del 2022: era un’altra epoca, era un’altra Inter. Dopo poco la squadra di Simone avrebbe scoperto la propria anima europea, ben visibile per tutti ancora adesso. Non è un caso che i piccoli spifferi di vento, qua e là in campionato e Coppa Italia, non siano mai stati sentiti quando la squadra ha giocato la più nobile delle competizioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.