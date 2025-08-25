"Oggi Cristian Chivu deciderà se portare in panchina Davide Frattesi e Carlos Augusto, i due nerazzurri tornati a lavorare in gruppo soltanto venerdì. Il tecnico ha “risparmiato” il ritiro a tutta la compagnia e attenderà la squadra oggi a colazione proprio per sciogliere i pochi dubbi: Pavard avanti a Bisseck sul centrodestra difensivo, mentre Mkhitaryan partirà da mezzala sinistra. Confermati esterni e punte: Dimarco+Dumfries e Lautaro+Thuram. Ma occhio all’uso a partita in corso dell’ultimo arrivato Diouf: potrebbe esordire già oggi", scrive La Gazzetta dello Sport.