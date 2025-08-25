Inter pronta per l'esordio stagionale. Stasera a San Siro arriva il Torino di Baroni. Chivu ha praticamente scelto l'undici con cui inizierà la gara, un solo dubbio per il tecnico. Intano l'ultimo arrivato Diouf manda subito segnali positivi.
Inter, oggi la decisione su Frattesi e Carlos Augusto. Ballottaggio in difesa, occhio a Diouf
Inter, oggi la decisione su Frattesi e Carlos Augusto. Ballottaggio in difesa, occhio a Diouf
Prima formazione ufficiale per Chivu che ha praticamente scelto l'undici iniziale. Il centrocampista scalpita per avere minuti
"Oggi Cristian Chivu deciderà se portare in panchina Davide Frattesi e Carlos Augusto, i due nerazzurri tornati a lavorare in gruppo soltanto venerdì. Il tecnico ha “risparmiato” il ritiro a tutta la compagnia e attenderà la squadra oggi a colazione proprio per sciogliere i pochi dubbi: Pavard avanti a Bisseck sul centrodestra difensivo, mentre Mkhitaryan partirà da mezzala sinistra. Confermati esterni e punte: Dimarco+Dumfries e Lautaro+Thuram. Ma occhio all’uso a partita in corso dell’ultimo arrivato Diouf: potrebbe esordire già oggi", scrive La Gazzetta dello Sport.
