"Certo, se Busio o soprattutto Pohjanpalo nel recupero fossero stati letali come Zortea la frittata sarebbe stata la stessa. Perché nella ripresa l’Inter ha concesso, ha sprecato e infine ha sofferto com’è capitato ai rossoneri. Però l’ha condotta in porto, quinta gara vinta col minimo scarto in un torneo dove la cosa più difficile sembra essere diventata la messa in sicurezza del risultato, e dunque giocare sul filo è la più preziosa delle virtù", ha continuato il giornalista.