Inter, furia Inzaghi con Chiffi: “Si è scusato ma gli ha anche ricordato che…”

Il derby è una gara sempre sentitissima da Inter e Milan, a maggior ragione questa volta: i rossoneri devono provare a salvare la stagione con la Coppa Italia, mentre i nerazzurri vogliono il primo successo stagionale nella stracittadina. Si legge su Tuttosport: "Oltre ai tre pali colpiti, nei cahiers de doléances nerazzurri c’è pure quel rigore non fischiato da Chiffi per un netto intervento di Pavlovic su Thuram. Fantasmi che nella mente di Inzaghi sono riaffiorati domenica e forse sono stati dinamite per la vibrante protesta in pieno recupero che ha portato alla sua espulsione.

L’allenatore ha dato colpa all’adrenalina, si è scusato con l’arbitro ma ha pure ricordato a Chiffi che ultimamente l’Inter non sia fortunata con lui. Oggi è atteso il verdetto del giudice sportivo e molto, per l’entità della squalifica, dipenderà da quanto scritto dall’arbitro a referto: alla fine Inzaghi dovrebbe cavarsela con un solo turno di stop visto che l’episodio non dovrebbe aver avuto ulteriori strascichi. Di certo Inzaghi non sarà in panchina a Parma dove si vivrà l’ennesimo capitolo della sfida a distanza col Napoli, in attesa di riaprire il file legato alla Champions".