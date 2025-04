"Inzaghi aveva mostrato il tre con la manina per indicare gli obiettivi di stagione, tutti nel mirino e tutti orgogliosamente alla portata fino a ieri sera. Non era un atto di superbia, ma una rivendicazione concreta del tecnico nerazzurro, concordata assieme a tutta la società. Il “folle volo” era un’ambizione reale, possibile. In quel momento, però, Simone sapeva anche il rischio concreto del peccare di ingordigia. La possibilità di fare tris sarebbe potuta naufragare in mezzo a questa spremuta di partite ed è successo in maniera fragorosa contro il Diavolo, incubo inatteso di tutta la stagione. Da adesso, i trofei da assaltare sono diminuiti di un’unità e con la mano Inzaghi dovrà indicare soltanto il due, mentre il numero tre stavolta è solo il contatore dei gol rossoneri. La speranza del tecnico è che le scorie di questo derby di Coppa Italia non rimangano appiccicate anche in campionato e in Champions perché esiste un pericolo ancora più profondo, un incubo più nero di quello vissuto ieri, sentendo i cugini cantare “olè” a ogni tocco di palla. Nel tentativo di vincere tutto si può finire per non vincere nulla", analizza La Gazzetta dello Sport.