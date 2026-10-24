GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Grande chance per l'Inter nel weekend: può sfruttare il fatto che si giochi Napoli-Roma per poter allungare ulteriormente almeno su una delle due. E poi c'è l'Europa, con La Gazzetta dello Sport che oggi rivela il vero pensiero dello spogliatoio nerazzurro sul cammino in Champions League.

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Accelerando in campionato, dove finora ha guadagnato 10 punti da situazione di svantaggio, l’Inter potrebbe poi spingere forte in Champions League. A parte che la proprietà ha fissato gli ottavi di finale come obiettivo aziendale, l’ambizione del club impone una competitività maggiore in Europa rispetto alla deludente campagna conclusa a febbraio contro il Bodo/Glimt.

(Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Nessuno nello spogliatoio crede davvero di poter sfidare alla pari i giganti ma conta di scalare la classifica del girone per raggiungere i 16 punti che varrebbero la qualificazione diretta. Se poi non fosse possibile, e i risultati richiedessero un nuovo passaggio attraverso i playoff, Chivu stavolta si farebbe trovare pronto: in pieno inverno i rinforzi inglesi, compresi gli infortunati Stones e Jones che torneranno disponibili prima della sosta, potranno aiutare l’Inter a ridurre il gap".