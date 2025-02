La squadra che ha battuto il Grifone, fino all’incrocio colpito da Barella al 70’, somigliava poco all’armata che in Champions League tutti volevano evitare, a giudicaredalle telecronache multilingue dei sorteggi. A decidere la partita ha pensato Lautaro, disastroso a Torino contro la Juve e decisivo invece con un colpo di testa da corner deviato da Masini in una partita complicata, contro un’avversaria organizzata. La rete del Toro rilancia i nerazzurri in campionato e risolleva un febbraio in cui avevano vinto solo contro la Fiorentina a San Siro. Per il resto, nel mese che Inzaghi ama meno, erano arrivati il pareggio col Milan e due sconfitte, a Firenze e allo Stadium.

In un primo tempo con il 65 per cento di possesso palla, l’Inter è sembrata nuotare nella melassa. A rendere viscosa la partita è stato un Genoa ben schierato da Vieira, che ha chiesto ai suoi un pressing feroce. Lo ha avuto da tutti, ma soprattutto da Vasquez. Risultato: nessuna occasione e Inzaghi furioso. Ha passato tre quarti d’ora a chiamare i lanci di Bastoni, a pretendere ragionevolezza da Barella e a invocare intensità a Correa, che prima della pausa si è avvicinato alla panchina per un dolore al ginocchio sinistro. Simone lo ha ributtato fisicamente in campo, per non sprecare uno slot di cambi. Nella ripresa, con Taremi, l’Inter ha portato l’assedio all’area genoana, come fosse in svantaggio in una finale. Per uscire dall’angolo Vieira ha inserito giocatori offensivi: Ekuban, Cornet e Messias. Come a dire, voglio vincerla. Ma nel miglior momento genoano prima Barella ha colpito l’incrocio dei pali — 23° legno stagionale per l’Inter — e poi Lautaro ha segnato. Dopo i tre fischi, Inzaghi è corso ad abbracciare la famiglia. La sua Inter, unica italiana in Champions, vuole tenersi il Tricolore sul petto. Il Napoli è avvisato", si legge.