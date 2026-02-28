Inter-Genoa, tocca a Bonny in attacco: out Bastoni, due dubbi per Chivu

Le scelte di formazione in casa nerazzurro in vista del match di Serie A di questa sera contro il Genoa a San Siro

Alessandro De Felice Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 09:46)

Con l’eliminazione dalla Champions League si concludono le settimane intasate d’impegno per l’Inter. Cristian Chivu avrà solamente due volte due gare in una settimana, ovvero in occasione dell’andata e del ritorno di Coppa Italia contro il Como.

Per il tecnico nerazzurro sarà dunque più facile gestire le forze fisiche e mentali dei suoi e preparare al meglio gli impegni.

“È una magra consolazione, ma i nerazzurri sono anche gli unici del gruppo di testa ad essere in corsa per due traguardi. E, per uno di questi, lo scudetto, si sono messi nelle migliori condizioni, avendo scavato 10 lunghezze di vantaggio sul Milan” sottolinea il Corriere dello Sport.

A partire da questa sera a San Siro contro il Genoa, e poi martedì contro il Como, Chivu applicherà delle rotazioni finalizzate a mettere in campo i migliori nel derby di domenica 8 marzo.

Pronta una maglia da titolare per Bonny, che farà rifiatare con molta probabilità Pio Esposito più di Thuram.

L’ex Parma non parte dall’inizio dal quarto di Coppa Italia con il Torino, dello scorso 4 febbraio: match nel quale ha segnato pure l’ultimo dei suoi 7 gol stagionali. L’ultima volta dal 1’ in campionato, invece, risale alla sfida con il Lecce del 14 gennaio.

“Contro il Bodø, però, al di là della sconfitta, ha dato un’iniezione di freschezza e vivacità. Ovvio che Chivu si aspetti lo stesso anche contro il Genoa” aggiunge il quotidiano.

In difesa Carlos Augusto prende il posto dello squalificato Bastoni, mentre Akanji giocherà ancora dall’inizio, ma verrà dirottato a destra al posto di Bisseck nel caso in cui Acerbi venisse preferito al tedesco.

L’altro dubbio da sciogliere è a destra con il ballottaggio tra Luis Henrique e Darmian e la certezza che Dumfries disputerà comunque uno scorcio di gara.