Successo importante e sofferto per l'Inter, che batte 1-0 il Genoa e torna in testa alla classifica, in attesa della risposta del Napoli. La Gazzetta dello Sport propone la moviola del match: "Al 9' pt, Dumfries sulla destra tenta di incunearsi in area ed entra in collisione con Bani: Piccinini lascia giocare, il contatto è fortuito e comunque fuori area, il che esclude il Var Serra da qualsiasi intervento.