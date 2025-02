Il difensore nerazzurro annulla il suo diretto avversario, prestazione faticosa per il capitano, spesso da solo

Vittoria sofferta per l'Inter, che batte 1-0 il Genoa grazie al gol di Lautaro. Proprio il capitano è uno dei migliori in campo per La Gazzetta dello sport: "Mette la testa e causa la deviazione di Masini: doppia cifra raggiunta. Prestazione faticosa, senza mai un appoggio da Correa o Taremi". L'MVP, però, è Acerbi: "Almeno fino al vantaggio dell'Inter è l'unico interista che gioca ai livelli abituali. Stravince il duello con Pinamonti, decisivo nella chiusura su Miretti".