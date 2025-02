Il quotidiano parla della terza chance per i nerazzurri di agganciare la vetta della classifica, almeno per una notte in attesa di Como-Napoli

Non è successo quando in sospeso c'era un asterisco e la partita da recuperare con la Fiorentina. L'Inter ha mancato pure l'aggancio nella gara contro la Juventus e questa sera, in attesa della gara delle 12.30 di domani del Napoli, i nerazzurri possono riprovare a riportarsi in vetta. Almeno per una notte. "Lautaro e compagni hanno l’opportunità di mettere pressione ai rivali. E, in ogni caso, vincere - dopo i soli 4 punti raccolti nelle ultime quattro uscite di campionato - sarebbe il modo migliore per arrivare allo scontro diretto del Maradona della prossima settimana", scrive il Corriere dello Sport.