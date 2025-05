L'Inter è scesa in campo ieri a Torino con la testa libera, senza troppi pensieri. E in campo si è visto. Il passo falso del Napoli con il Genoa ha riavvicinato i nerazzurri in classifica, nelle ultime due giornate può succedere di tutto. La squadra di Inzaghi dovrà convivere anche con la tensione del risultato.

"Adesso che cosa cambia, nella gestione delle ultime due partite di campionato? Tutto o niente. Cambia tutto, perché certo lo spirito con cui si andrà in campo sarà completamente diverso. Ieri Inzaghi ha detto una frase emblematica: «Bisogna essere allegri e felici, altrimenti la tensione ci divora». Il riferimento era alla finale di Champions. Per intendersi: ieri, durante il riscaldamento pre partita, i titolari facevano il torello e scherzavano leggeri, come mai prima. Così pure Thuram, quando ha iniziato a scaldarsi nel corso del secondo tempo. Ecco, inutile girarci intorno: l’approccio mentale di Torino non sarà replicabile contro la Lazio. Sarà di nuovo tensione altissima. E non è detto sia un male, anzi, anche ragionando sulla Champions: di sicuro questa squadra non correrà il rischio di staccare la spina, perché si giocherà davvero lo scudetto fino all’ultima goccia dell’ultima giornata", sottolinea La Gazzetta dello Sport.