Fabio Alampi Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 16:53)

L'imminente Mondiale per Club sarà l'occasione, in casa Inter, di fare il punto sulla squadra dopo la clamorosa sconfitta nella finale di Champions League e il cambio di allenatore.

Il neo tecnico Chivu valuterà di persona chi potrà far parte del suo progetto e, come scrive il Corriere dello Sport, ci sono 8 giocatori il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

"Una fetta della rosa è in bilico, anche se molto dipenderà dall'incastro giusto. Quello dell'Inter sarà un mercato lungo, diversi nodi dovranno venire al pettine e al momento i punti fermi si contano sulle dita di una mano tra volti nuovi (Sucic e Luis Henrique) e addii già certificati (Arnautovic e Correa)".

Decide Chivu — "Non è detto che tutti cambino aria, ma sono almeno 8 i giocatori che potrebbero entrare in qualche discorso a seconda che si voglia realizzare una cessione remunerativa, fare spazio in qualche reparto o usare la leva della contropartita tecnica. Si tratta di Acerbi e Bisseck in difesa, Calhanoglu, Frattesi e Asllani a centrocampo, Valentin Carboni, Taremi e Pio Esposito in attacco.

Ciascuna situazione andrà valutata singolarmente ed è certo che voce in capitolo possa averla anche Chivu, una volta osservati da vicino tutti i suoi giocatori al Mondiale per Club. Anche per questo molti discorsi sono rimandati alle prossime settimane, quando il quadro sarà più chiaro".

Gli 8 da valutare — "Nel reparto arretrato se Bisseck rappresenta l'elemento con cui realizzare un'importante plusvalenza, soprattutto alla luce dell'interesse di alcuni club di Premier, Acerbi è colui che può fare posto in difesa con l'obiettivo di ringiovanire la rosa a proposito dell'interesse per Leoni e Mosquera. L'ex Lazio e Sassuolo ha 37 anni, l'Inter può esercitare la clausola di uscita anticipata dal contratto (in scadenza nel 2026) versando 500 mila euro e tenersi De Vrij come elemento di esperienza, che rispetto ad Acerbi ha quattro anni in meno. In mezzo al campo Frattesi sarebbe andato via con la permanenza di Inzaghi e ora sarà Chivu a valutare il suo impiego, considerato che il calciatore vuole avere più spazio ed essere protagonista.

L'altro nodo riguarda la regia, dove bisognerà mettere a fuoco le sirene su Calhanoglu (dall'Arabia e dalla Turchia) e, in caso di permanenza, su chi sarà il suo vice visto che Asllani non ha mai compiuto il salto in alto e il club è disposto a privarsene. In attacco, è quasi impossibile che restino contemporaneamente sia Valentin Carboni sia Pio Esposito, da inserire in qualche trattativa o rimandare in prestito per un altro anno. Resta da monitorare Taremi, che può liberare spazio davanti monetizzando il parametro zero di un anno fa dopo una stagione deludente".