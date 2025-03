"Dei 25 gol che ha subito l'Inter in campionato, dieci sono arrivati dal minuto 76 in avanti. È come il maratoneta che vede il traguardo e no, non ce la fa a tagliarlo. L'Inter ha perso già otto punti in questo campionato da situazioni di vantaggio: quarta rimonta subita, il peso sulla classifica attuale è gigantesco. Tanto che, andando oltre i dati, viene da chiedersi i motivi di questi crolli".