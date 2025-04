Simone Inzaghi ha tirato un doppio sospiro di sollievo ieri ad Appiano Gentile. L'Inter è tornata ad allenarsi dopo il giorno libero e in campo la squadra ha accolto due novità non di poco conto. Si tratta dei recuperi di Dumfries e Zielinski, in attesa di quello di Thuram. Racconta il Corriere dello Sport:

"Una doppia buona notizia per provare a ripartire subito, anche se in attacco per rivedere Thuram bisognerà attendere ancora. Ieri in casa Inter alla ripresa degli allenamenti Dumfries e Zielinski hanno lavorato nuovamente in gruppo, riaggregandosi ai compagni dopo i rispettivi infortuni di un mese e mezzo fa. Domani contro la Roma potranno disputare uno spezzone, restituendo nuove alternative a Inzaghi sulla corsia destra e a centrocampo, in attesa che in attacco rientri anche Thuram nonostante ci siano poche certezze per la sfida di Barcellona di mercoledì prossimo".