L'Inter ha lavorato diversamente nelle ultime settimane visto che per la prima volta non ha avuto alcun impegno infrasettimanale

I tre punti ottenuti col Genoa a San Siro sabato sera hanno permesso all'Inter di andare in testa al campionato. Quella vista coi rossoblù, però, non è stata di certo la miglior versione dei nerazzurri. Ma c'è un motivo: Inzaghi e il suo staff, non avendo avuti impegni infrasettimanali, hanno lavorato diversamente.

"Durante la scorsa settimana, in cui i nerazzurri hanno potuto lavorare sui muscoli e il fisico senza una partita di mezzo, i preparatori di Inzaghi hanno fatto un lavoro specifico per ritrovare brillantezza in vista della prossima spremuta di partite (decisive) all’orizzonte: le gambe un po’ impallate contro il Genoa non hanno sorpreso lo staff. Anche se i quarti di Coppa Italia non aiutano nel progetto complessivo di rilancio atletico, tutti sperano che col Napoli le gambe tornino a girare al meglio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.