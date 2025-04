"Lautaro, Calhanoglu e Dimarco non dovevano e non potevano andare oltre, così sono usciti tutti e tre assieme dopo un’ora di gioco, nonostante fosse evidente che i padroni di casa avessero preso il sopravvento e che l’Inter faticasse a risintonizzarsi sulla partita. Bernabé ha accorciato le distanze un minuto dopo quel triplo cambio. I nerazzurri non avevano più le risorse per riaccendersi. E hanno pure incassato il pareggio, senza poi avere le forze per rimettere il naso avanti".