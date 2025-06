Notizia di ieri il rifinanziamento del bond da parte di Oaktree . Era nell’aria da un po’, ma ieri è arriva la conferma ufficiale, seppur per via indiretta. Il rifinanziamento dovrebbe materializzarsi non solo con interessi più bassi ma anche con un ammontare ridotto rispetto ai 415 milioni richiesti al mercato nel 2022.

"L’impronta di Oaktree è sempre più marcata, ancor di più con questa competizione assai munifica alle porte: andare in fondo porterebbe 132 milioni di euro, tanto quanto l’incasso (senza il botteghino) di tutta la Champions. Un balsamo anche per il bilancio 2025-26 dopo l’exploit del 2024-25. E poi il fondo gioca in patria, negli States, qui dove c’è un mercato di appassionati in grande crescita da intercettare: l’aver lanciato l’avventura con un video dall’alto impatto emotivo, con tanto di Spike Lee come voce narrante, è stato il primo sasso lanciato nello stagno. In tempi diversi, tutti i rappresentanti del fondo in cda - Alejandro Cano, Katherine Ralph, Roberto Meduri e Carlo Ligori - arriveranno a Los Angeles e poi vedranno la sfida al Monterrey", rivela La Gazzetta dello Sport.