Dopo la delusione per lo scudetto perso, l’Inter deve voltare pagina e concentrarsi sulla finale di Champions League contro il PSG. L'obiettivo di Simone Inzaghi è quello di trasformare la frustrazione in energia positiva mentre dall'infermeria arrivano notizie confortanti per il tecnico. "Due giorni di scarico completo, e cure per infortunati e convalescenti, prima dell'ultimo e più importante appuntamento della stagione. Peraltro dall'infermeria filtrano notizie confortanti: il ginocchio di Bisseck non si è gonfiato e quindi la paura è passata, mentre Pavard e Zielinski stanno meglio. Alla ripresa, dovrebbero allenarsi tutti con il gruppo: 5 giorni di esercitazioni anche maniacali per non sbagliare nulla nella partita che può valere una carriera", sottolinea il Giornale.