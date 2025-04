Dopo due sconfitte consecutive, l'Inter sta attraversando un momento delicato. Il clima non è dei migliori, così Simone Inzaghi ha deciso di dare un giorno di riposo alla squadra per recuperare lucidità, ritenendo che il problema non sia fisico ma psicologico. Gli infortuni in questo quadro non aiutano: Dumfries e Zielinski torneranno disponibili per la Roma (ma non da titolari), mentre Thuram dovrebbe rientrare direttamente per la gara di Champions contro il Barcellona. Sono rientri fondamentali in una rosa dove il gap tra titolari e riserve si è rivelato troppo ampio nelle partite chiave.