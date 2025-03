In casa Inter, l’apprensione è alta, soprattutto per i tempi di recupero. Difficilmente Lautaro sarà a disposizione per la gara contro l’Udinese del 30 marzo, così come per il derby di Coppa Italia contro il Milan del 2 aprile. L’obiettivo è un possibile rientro tra la sfida di campionato con il Parma del 5 aprile e quella di Champions League contro il Bayern Monaco del 7 aprile, con priorità assoluta per l’impegno europeo.

L'infortunio del Toro si aggiunge a una situazione già complicata per Simone Inzaghi. Oltre al capitano nerazzurro, anche Dumfries è ai box, mentre Bastoni salterà l’Udinese per squalifica. Le alternative in attacco non hanno brillato finora, con l’eccezione di Arnautovic, che diventa il principale candidato a sostituire Lautaro.

“L’unica consolazione, allora, è che nelle 4 occasioni in cui Lautaro non ha messo piede in campo, in questa annata, l’Inter ha sempre vinto” evidenzia il Corriere dello Sport.

Un’ulteriore nota positiva per i nerazzurri è il ritorno anticipato di Thuram dalla nazionale francese, il che gli permetterà di recuperare al meglio dal problema alla caviglia che lo ha condizionato nelle ultime settimane.

(Fonte: Corriere dello Sport)