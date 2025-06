I nerazzurri si sono mossi in anticipo, ingaggiando Luis Henrique e Sucic, oltre ad aver riscattato Zalewski e chiuso per Bonny

Il mercato in entrata dell'Inter è cominciato da un pezzo: la dirigenza nerazzurra, complice la novità del Mondiale per Club, si è mossa con largo anticipo, ingaggiando già a inizio giugno Luis Henrique e Sucic, per poi riscattare Zalewski ed essere ora vicina alla chiusura dell'operazione Bonny. Il tutto per un costro complessivo superiore ai 60 milioni di euro, senza cedere nessuno. Normale, a questo punto, pensare a qualche uscita prima di ipotizzare nuove entrate.

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter ha già investito circa 60 milioni di euro. Si tratta, sostanzialmente, del disavanzo programmato per la campagna acquisti, dopo che nelle ultime estati il club nerazzurro aveva dovuto chiudere il mercato in pareggio o, addirittura, in attivo. Significa che, per procedere con nuovi innesti, adesso il trio Marotta-Ausilio-Baccin dovrà garantirsi risorse attraverso alcune cessioni. Per essere chiari, se Leoni, nonostante le resistenze del Parma e la forte concorrenza del Milan, continua ad essere nel mirino, occorre che ci sia un'uscita pesante, come potrebbe essere Bisseck, corteggiato in Premier. Stesso discorso per l'attacco: con Pio Esposito confermato e l'arrivo di Bonny, per un'ulteriore aggiunta, dovrà partire Taremi. E, nel caso, si lavorerà probabilmente ad un prestito".

"Un capitolo a pare merita il centrocampo. Perché già adesso il reparto è in esubero, visto che, con Sucic, sono 7 gli elementi a disposizione di Chivu. Significa che almeno uno è destinato a partire. Chi? Non è più scontato che sia Frattesi, le cui prospettive sono cambiate dopo l'addio di Inzaghi. In bilico, volendo, ci sarebbe Asllani, che, però, si sta giocando bene le sue carte al Mondiale per club. Resta, infine, Calhanoglu, che, causa ennesimo guaio muscolare, ha anticipato le vacanze. [...] Ovvio che, in questo momento, dalla Turchia rimbalzi qualsiasi tipo di indiscrezione, attendibile o meno. Dall'Inter, comunque, è stato nuovamente ribadito come né Calha si sia fatto avanti per chiedere la cessione e nemmeno il Galatasaray abbia mai chiesto il centrocampista".