L’Inter si prepara a cambiare strategia: stop al turnover. Da maggio, Simone Inzaghi punterà sui titolari fissi per affrontare al meglio le partite decisive contro Roma, Barcellona e Verona. "L’Inter è senza rete. Senza possibilità di errore. E dunque si stratta di stringere i denti per altre tre partite. Tradotto: il turnover, le rotazioni scientifiche attuate da Inzaghi dall’inizio della stagione, stanno per finire. Le alternanze si vedranno fino alla partita con il Verona del 3 maggio. Poi, dal ritorno con il Barça in poi, Inzaghi andrà avanti con i migliori in tutte le sfide, limitando o azzerando di fatto il turnover per le ultime quattro uscite stagionali", si legge sulla Gazzetta dello Sport.